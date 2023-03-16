Роспотребнадзор: клиенты могут получить от Wildberries неустойку Роспотребнадзор: клиенты Wildberries могут получить неустойку за просроченную доставку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клиенты Wildberries могут получить от маркетплейса неустойку за просроченную доставку, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Роспотребнадзор. Ее размер составит 0,5% от стоимости товара за день опоздания. В ведомстве уточнили, что покупатель имеет гарантию на получение заказа вовремя, поэтому продавец несет ответственность в случае ее неисполнения. Помимо того, клиенты имеют право на то, чтобы получить возврат уплаченных денежных средств.

Потребитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5% от стоимости товара за день просрочки или может расторгнуть договор и вернуть уплаченные денежные средства, — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что при онлайн-покупке клиенты имеют право на возврат товара продавцу, если он был доставлен в ненадлежащем качестве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время наблюдают за ситуацией с работой некоторых пунктов выдачи Wildberries и с вероятными задержками при получении заказов.

Накануне утром сразу несколько пунктов выдачи Wildberries не открылись в Бурятии и Забайкальском крае. В Сети появились кадры из закрытых отделений. На дверях в некоторых пунктах выдачи висят объявления о том, что ПВЗ не заработают, пока сотрудникам не выплатят зарплату. Позднее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство подключилось к разрешению ситуации с забастовками работников маркетплейса.