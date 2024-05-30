Рособрнадзор не получал жалоб от раздевшихся перед ЕГЭ школьниц в Воронеже

Рособрнадзор не получал жалоб от школьниц, которые раздевались перед сдачей ЕГЭ в Воронеже, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала письменные жалобы учащихся, согласно которым девочек заставили снимать бюстгальтеры на одном из пунктов проведения экзамена.

Мы запросили у Министерства образования Воронежской области информацию о том, что произошло. Коллеги в свою очередь вчера разбирались в ситуации, просматривали записи с камер видеонаблюдения. Теперь ждем, когда завершится проверка со стороны иных, имеющих соответствующие полномочия организаций, — говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza разместил видео с камер наблюдения в школе № 62 в Воронеже. Обучающиеся в учреждении пожаловались, что их просили снимать нижнее белье перед ЕГЭ во время проверок на наличие шпаргалок.

Как пишет Telegram-канал SHOT, охранники учебного заведения заставляли учениц поднимать футболки и показывать грудь, а некоторых — и вовсе снимать лифчики и даже трусы. По данным источника, школьники также пожаловались на то, что в туалетах во время экзамена отсутствовали двери в кабинках. Председатель комитета по защите семьи Нина Останина собирается поднять тему с демонстрацией нижнего белья школьницами перед ЕГЭ на пленарном заседании Госдумы.