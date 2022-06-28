Роскосмос перед саммитом НАТО показал фото места его проведения со спутника

Фото: roscosmos/Global Look Press

Роскосмос перед саммитом НАТО в Мадриде выложил спутниковые кадры места его проведения. Госкорпорация также «на всякий случай» приложила точные координаты Белого дома, Пентагона, Штаб-квартиры Альянса.

Роскосмос публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых «центров принятия решений», поддерживающих украинских националистов. Заодно даем координаты объектов. Так, на всякий случай, — говорится в сообщении.

Известно, что саммит НАТО пройдет с 28 по 30 июня. В нем примут участие 30 стран Североатлантического альянса, а также его партнеры и кандидаты. Планируется, что в ходе сессий будет обсуждаться стратегическая концепция до 2030 года.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что на саммите Россию объявят угрозой безопасности. Кроме того, Альянс намерен уведомить РФ, что она больше не является партнером военно-политического блока.