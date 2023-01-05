Роскосмос объявил о сотрудничестве с Зимбабве по запуску спутников

Фото: Роскосмос

Роскосмос объявил о начале сотрудничества с Республикой Зимбабве в вопросах создания и запуска малых спутников. Подводя итоги международного космического сотрудничества за 2022 год, корпорация уточнила, что договоренность была достигнута в ходе переговоров 24 ноября 2022 года.

Состоялись переговоры с министром высшего и профессионального образования, инноваций, науки и технологического развития Республики Зимбабве Амоном Мурвирой, в ходе которых достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в области создания и запуска малых космических аппаратов образовательного и связного назначения, — говорится в сообщении.

Кроме того, в сентябре 2022 года на космодроме Восточный состоялась встреча представителей Роскосмоса с делегацией из Мьянмы — с премьер-министром и верховным главнокомандующим страны Мин Аун Хлайном. Во время беседы обсуждались вопросы по всем представляющим взаимный интерес направлениям.

Также Роскосмос подписал меморандумы о сотрудничестве с иранскими компаниями SAHAB и SpaceOmid. Подписание документов состоялось в рамках международных мероприятий и конференций, организацией которых в том числе занимался Роскосмос.