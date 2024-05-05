Роскомнадзор рассказал о дальнейшей судьбе TikTok в России Роскомнадзор заявил, что обращение о блокировке TikTok в России не поступало

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Роскомнадзор не получал обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева о блокировке TikTok на территории страны. В пресс-службе ведомства уточнили ТАСС, что речь идет о ситуации на 3 мая.

В РКН напомнили, что в 2022 году администрация TikTok заявила о самостоятельной приостановке распространения нового контента и возможности проведения прямых трансляций на территории России. Соцсеть не работала около двух лет. При этом по требованию ведомства администраторы соцсети удалили с 2023 года более тысячи запрещенных материалов.

Ранее в СМИ появилась информация о предложении заблокировать TikTok в России. Соответствующее обращение якобы направил Султан Хамзаев главе РКН Андрею Липову.

Приложение для просмотра и создания коротких видео TikTok 2 мая стало полностью доступно для пользователей мобильных ОС iOS и Android в РФ. Россияне смогут не только смотреть ролики, но и выкладывать собственный контент в соцсеть. На момент появления информации о доступе к TikTok часть пользователей жаловалась, что функции приложения по-прежнему ограничены.

В середине апреля Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров обратилась в РКН с просьбой рассмотреть блокировку TikTok в России. Эксперты считают, что за счет этого отечественные соцсети смогут увеличить свою аудиторию примерно на 30 млн человек.