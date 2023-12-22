Роскомнадзору могут разрешить проводить внеплановые проверки утечек данных

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Члены IT-комитета Госдумы планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект, который позволяет Роскомнадзору проводить внеплановые проверки утечек персональных данных, заявил в своем Telegram-канале депутат ГД Александр Хинштейн. По его словам, авторы инициативы также предлагают правительству вывести из-под действия моратория государственный контроль и надзор в сфере связи.

Внесем в Госдуму законопроект, позволяющий Роскомнадзору проводить внеплановые проверки утечек персональных данных <...>. Действующий мораторий на внеплановую проверку IT-компаний не позволяет Роскомнадзору быстро реагировать на весь спектр угроз, — объяснил Хинштейн.

Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время проблема сохранности персональных данных в России стоит достаточно остро. Согласно статистике, за первое полугодие 2023 года число таких инцидентов выросло в четыре раза. Авторы законопроекта предлагают разрешить Роскомнадзору проводить внеплановые проверки, чтобы оперативно реагировать на инциденты с утечками. При этом ведомство должно будет согласовывать такие мероприятия с прокуратурой, чтобы исключить риски излишнего административного давления на бизнес.

Кроме того, законопроект дает право регулятору проверять исполнение законодательства в сфере связи без оглядки на мораторий. Наша позиция: безопасность россиян — важнее интересов и спокойствия бизнеса, — подытожил депутат.

Хинштейн ранее заявил, что он намерен обсудить с руководством соцсети «ВКонтакте» отключение активных ссылок на запрещенные площадки. По его словам, эта идея была предложена корреспондентом RT Константином Придыбайло. Парламентарий считает ее достойной внимания.