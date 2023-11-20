Роскомнадзор запретил иностранное участие в уставном капитале СМИ Роскомнадзор запретил юрлицам с иностранным участием выступать учредителем СМИ

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Верховный суд Российской Федерации поддержал запрет Роскомнадзора юридическим лицам даже с незначительным иностранным участием выступать учредителем средства массовой информации, сообщили в ведомстве. Деятельность нарушивших запрет СМИ будут приостанавливать до устранения нарушений.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда, рассматривая дело № 45-КАД23-18-К7 от 18 октября 2023 года, подтвердила, что российскому юрлицу даже с незначительным иностранным участием запрещено выступать учредителем средства массовой информации. Этот запрет установлен статьей 19.1 Закона о СМИ. Требование распространяется даже на те СМИ, где доля иностранного участия составляет менее 20 процентов, — говорится в сообщении.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций выявила, что соучредителем свердловской газеты «Калининец» является российское юрлицо с иностранным участием. Ведомство направило в суд заявление с требованием приостановить работу издания.

Ранее правительство РФ наделило Роскомнадзор полномочиями вносить в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые содержат данные о способах обхода блокировок других онлайн-ресурсов, о чем свидетельствует постановление на сайте официального опубликования нормативных правовых актов.

Дополнительное основание для блокировки касается «информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».