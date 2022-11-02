Роскомнадзор заинтересовался распознаванием лжи по видео с помощью ИИ

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Роскомнадзор заинтересовался российской разработкой в области распознавания лжи по видеозаписи с помощью искусственного интеллекта, пишет «Коммерсант». В ведомстве допускают, что система может использоваться для выявления «дипфейков». Но участники рынка сомневаются в перспективности разработки, полагая, что вероятность ложных срабатываний будет слишком высока.

Специалисты Национального центра когнитивных разработок (НЦКР) ИТМО разрабатывают сервис Expert на основе искусственного интеллекта, который позволит проверять видеозаписи выступлений на предмет лжи и манипуляций, сообщили в Роскомнадзоре.Как уточнил глава Научно-технического центра Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Александр Федотов, сервис оценивает уверенность, уровень агрессии выступающего и противоречивость его высказываний, а также сравнивает слова с научными статьями и высказываниями других специалистов, тем самым представляя интерес для оперативного выявления «дипфейков».

Руководитель научно-исследовательской лаборатории «Когнитивная невербалика» НЦКР ИТМО Олег Басов уточнил, что система прошла предварительное тестирование в преддверии выборов в сенат США: в заявлениях трех кандидатов система обнаружила скрытую агрессию, а одного из них удалось уличить во лжи. Между тем представители IT-рынка опасаются, что вероятность ложных срабатываний будет достаточно высока даже на уровне пилотной эксплуатации, и потребуются годы, чтобы проект начал приносить пользу. Сама же идея анализа «правдивости» или «ложности» утверждений по косвенным признакам, связанным с поведением человека, по их данным, не выдерживает никакой критики.

Ранее ректор Российского технологического университета МИРЭА Станислав Кудж сообщил, что дипфейки могут использоваться в мошеннических целях и для вымогательства, а также представлять угрозу безопасности страны. Так, например, поддельные заявления главы государства с использованием дипфейков могут нанести урон национальной безопасности, создав провалы на фондовом рынке и панику среди населения, а также ажиотажный спрос на те или иные товары или услуги.

Эксперты университета отмечают, что дипфейки могут использоваться для взлома девайсов с аутентификацией по лицу и для фальсификации видео или фото с изобличающими конкретных людей действиями. Дипфейки также могут применяться при финансовом вымогательстве и мошенничестве с данными высокопоставленных лиц.