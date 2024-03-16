Роскомнадзор заблокировал «Telegram-канал» Памфиловой РКН заблокировал фейковый сайт ЦИК РФ и поддельный Telegram-канал Памфиловой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор 16 марта заблокировал поддельный сайт Центризбиркома, а до этого блокировке подвергся фейковый Telegram-канал главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой. По словам самой Памфиловой, которые приводит ТАСС, комиссия тесно работает с надзорным ведомством.

У нас действительно идет очень тесная работа с Роскомнадзором. Буквально сегодня ими был выявлен и заблокирован фальшивый сайт ЦИК <...>. До этого блокировались фальшивые аккаунты избирательных комиссий в социальных сетях, их была тьма, в том числе якобы мой Telegram-канал, — заявила Памфилова.

Она подчеркнула, что кроме официального канала ЦИК России в Telegram у нее нет никаких аккаунтов. Памфилова добавила, что работает исключительно по закрытой связи.

Ранее «Единая Россия» сообщила о широкомасштабных DDoS-атаках на свои электронные сервисы. В связи с этим было принято решение временно приостановить работу всех второстепенных партийных ресурсов. Уточняется, что атаки велись на все адреса в подсетях партии и в доменах edinros и ER.RU. Совместно с Роскомнадзором и партнерами по обеспечению информационной безопасности IT-специалисты центрального исполкома партии противодействуют хакерам.