Роскомнадзор заблокировал сайты двух зарубежных хостинг-провайдеров РКН заблокировал сайты хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy, следует из опубликованного на сайте ведомства документа. В отношении интернет-порталов, кроме упомянутого ограничения, была принята мера по запрету на поисковую выдачу.

Доступ в РФ к сайту Amazon Web Services заблокировали 15 апреля, а к GoDaddy — 12 апреля. Кроме того, ограничение коснулось интернет-порталов компаний Kamatera, WPEngine, HostGator, Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos и DigitalOcean.

Под угрозой могут оказаться и сайты российских пользователей, размещенные на иностранных серверах, рассказал источник ТАСС. Зарубежный провайдер FastComet также самостоятельно ограничил доступ к своим ресурсам для жителей из России, уточнили журналисты.

Ранее Роскомнадзор заблокировал основанное в 1998 году сетевое издание «Полит.ру». В пресс-службе ведомства отметили, что эту меру к сайту применили «за неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России. Издание «Полит.ру» в разные годы запускало популярные проекты «Публичные лекции», «Взрослые люди», «От первого лица» и другие.