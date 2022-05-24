Роскомнадзор заблокировал 14 сайтов

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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры от 29 апреля заблокировал 14 сайтов и страниц. Недоступными для поиска стали такие крупные СМИ, как «Вот так», «Сухуми.инфо» и «Интерфакс-Украина». Кроме того, под блокировку попал сайт Алексея Экслера (ранее Генпрокуратура заблокировала только три материала).

В реестре заблокированных ресурсов оказались также русскоязычная версия латвийского портала «Открыто», новостных изданий Realist.online, «Львiвский портал», а также стаья на фейковом сайте РИА Новости о спецоперации на Украине. Кроме того, доступ ограничен к странице благотворительного проекта Unchain и движения «Настоящая Россия»,

Большинство изданий заблокированы по доменам и поддоменам. В отношении «Вот так» и «Настоящей России» также заодно заблокировано по 100 доменов.

Ранее днём Госдума приняла в первом чтении законопроект о закрытии СМИ за фейки. Генпрокурора и его заместителей предлагается наделить правом запрета в России СМИ иностранного государства, которое ввело ограничение работы или запрет российским платформам. Также предлагается наделить генпрокурора и его замов правом отзывать регистрацию и лицензию иностранных СМИ в случае распространения ими противоправной информации, в том числе материалов, «выражающих явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ», а также дискредитирующих Вооружённые силы РФ.