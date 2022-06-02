Роскомнадзор начал блокировать доступ к VPN-сервисам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор подтвердил, что в рамках закона о «суверенном» рунете в России ведётся работа по блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN. Поводом для этого стал запрос «Интерфакса» относительно проблем с доступом пользователей в России к сервису Proton VPN.

Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что количество пользователей сервисов VPN в России выросло в 53,5 раза с января по март 2022 года. Наиболее популярными приложениями стали OpenVPN и WireGuard. VPN-сервисы позволяют получить пользователям доступ к заблокированным в России соцсетям и другим порталам.