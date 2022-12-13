Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту журнала L’Officiel за фейки об СВО

Фото: rkn.gov.ru

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журнала L’Officiel в связи с распространением фейков о российской спецоперации, сообщили РИА Новости в ведомстве. Руководство журнала обвинили в распространении недостоверной информации о способах ведения боевых действий, обстрелах и жертвах среди мирного населения.

Доступ к указанному ресурсу ограничен в связи с распространением на сайте недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Антон Ткачев направил главе Роскомнадзора Андрею Липову запрос на проверку Twitter с просьбой рассмотреть возможность снятия блокировки с соцсети. В документе парламентарий попросил оценить, изменилась ли за последнее время политика компании. По его собственной оценке, политика социальной сети уже меняется в связи со сменой владельца. Ткачев отметил, что компания намерена удалить все учетные записи отдельных лиц, виновных в террористических, экстремистских и массовых нападениях, а также дает себе право удалять твиты, распространяющие манифесты или другой преступный контент.