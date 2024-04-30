Американский видеохостинг YouTube по-прежнему не удалил более 60 тысяч противоправных материалов после требований Роскомнадзора, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Telegram не удалил более 120 тысяч, Wikimedia — 187. В РКН напомнили, что его требования по закону должны выполняться в течение 24 часов с момента получения. В случаев призывов к массовым беспорядкам, экстремизму или публикации недостоверной общественно значимой информации — незамедлительно.
В Роскомнадзоре подсчитали, что в 2022 году сумма штрафов для владельца YouTube, компании Google LLC, составила 21,088 млрд рублей. В 2023 году — 4,61 млрд рублей.
Мессенджер Telegram по-прежнему не удалил более 120 тысяч противоправных материалов. В 2022 году сумма штрафов для Telegram Messenger Inc. составила 15 млн рублей, а в 2023-м — 8 млн рублей.
Также до сих пор не удалены около 505 противоправных материалов на платформе видеостримингового сервиса Twitch. Компания Twitch Interactive Inc. была оштрафована в 2022 году на 17 млн рублей, и еще на 18 млн — в 2023-м.
Компания Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», проигнорировала требование Роскомнадзора об удалении 187 противоправных материалов. В 2022 году за неудаление противоправного контента она была оштрафована на 7 млн рублей, а в 2023 — уже на 24,4 млн рублей.
Роскомнадзор намерен заблокировать порядка 150 популярных VPN-сервисов, заявил на днях начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев на Форуме безопасного интернета. К каким именно приложениям будет ограничен доступ, он не уточнил.