Роскомнадзор раскрыл, сколько противоправных материалов не удалено из Сети YouTube еще не удалил более 60 тысяч противоправных материалов по требованию РКН

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский видеохостинг YouTube по-прежнему не удалил более 60 тысяч противоправных материалов после требований Роскомнадзора, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Telegram не удалил более 120 тысяч, Wikimedia — 187. В РКН напомнили, что его требования по закону должны выполняться в течение 24 часов с момента получения. В случаев призывов к массовым беспорядкам, экстремизму или публикации недостоверной общественно значимой информации — незамедлительно.

В Роскомнадзоре подсчитали, что в 2022 году сумма штрафов для владельца YouTube, компании Google LLC, составила 21,088 млрд рублей. В 2023 году — 4,61 млрд рублей.

Мессенджер Telegram по-прежнему не удалил более 120 тысяч противоправных материалов. В 2022 году сумма штрафов для Telegram Messenger Inc. составила 15 млн рублей, а в 2023-м — 8 млн рублей.

Также до сих пор не удалены около 505 противоправных материалов на платформе видеостримингового сервиса Twitch. Компания Twitch Interactive Inc. была оштрафована в 2022 году на 17 млн рублей, и еще на 18 млн — в 2023-м.

Компания Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», проигнорировала требование Роскомнадзора об удалении 187 противоправных материалов. В 2022 году за неудаление противоправного контента она была оштрафована на 7 млн рублей, а в 2023 — уже на 24,4 млн рублей.

Роскомнадзор намерен заблокировать порядка 150 популярных VPN-сервисов, заявил на днях начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев на Форуме безопасного интернета. К каким именно приложениям будет ограничен доступ, он не уточнил.