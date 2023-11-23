Роскомнадзор предупредил об опасности скидок Роскомнадзор: мошенники во время «черной пятницы» провоцируют большими скидками

Во время «черной пятницы» российским покупателям следует внимательно читать отзывы и не доверять плохо работающим сайтам, сообщили представители Роскомнадзора в Telegram. По данным ведомства, также важно не поддаваться на провокации о больших скидках и выгодных предложениях, ведь за ними могут стоять мошенники.

В погоне за скидками мы иногда теряем бдительность и вместо выгодной покупки можем лишиться денег или передать в руки злоумышленников свои персональные данные. В преддверии распродаж подготовили для вас рекомендации, которые стоит учесть при совершении покупок в интернете, — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что желающим приобрести покупки в Сети не следует переходить по подозрительным ссылкам в социальных сетях или на форумах. Нужно внимательно изучать все условия и обращать внимание на название сайта в адресной строке.

Ранее SHOT сообщил, что телефонные мошенники попытались обмануть дочь основателя «Ералаша» Александра Хмелика. По данным канала, 74-летняя писательница и киносценарист Наталья Строилова не поверила позвонившему ей жулику, который представился капитаном полиции. Женщина бросила трубку и обратилась в правоохранительные органы.