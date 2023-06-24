Роскомнадзор предупредил об ограничении работы интернета в ряде регионов Роскомнадзор предупредил о возможных ограничениях работы интернет-ресурсов в зонах КТО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России возможны временные ограничения работы интернет-ресурсов в регионах, где введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. При этом мессенджер Telegram продолжит работать в обычном режиме.

В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. В настоящее время работа упомянутого ресурса (Telegram. — NEWS.ru) не ограничивается, — говорится в сообщении.

24 июня режим КТО ввели в Москве, Подмосковье и Воронежской области. Позже пользователи Telegram в России пожаловались на сбои в работе мессенджера. По данным мониторингового сервиса DownRadar, с неполадками столкнулись жители ряда российских городов, в том числе юзеры из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее в ряде регионов России усилили меры безопасности, а также отменили все массовые мероприятия в Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской, Калининградской областях.

Тем временем российские банки резко подняли курсы иностранных валют. Так, американский доллар превысил 90 рублей, а курс евро подскочил выше 100 рублей. А в Москве, Владимире и Крыму начали демонтаж рекламных постеров ЧВК «Вагнер» на фоне попытки вооруженного мятежа в Ростове.