Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунты Совфеда на YouTube

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Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совета Федерации в видеохостинге YouTube. Ведомство расценивает действия компании как акт цензуры и попытку ограничить работу российского государственного органа, сообщает ТАСС.

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к официальным каналам Совета Федерации Федерального Собрания РФ на видеохостинге, — цитирует агентство заявление пресс-службы ведомства.

В Роскомнадзоре добавили, что YouTube занимает ведущую роль в информационной войне Запада против России. Владелец видеохостинга демонстративно игнорирует требования российского законодательства об удалении противоправного контента и при этом регулярно ограничивает доступ к контенту отечественных СМИ, общественных и политических организаций, органов власти. Так, с апреля 2020 года было выявлено 87 подобных актов цензуры.

О блокировке аккаунтов Совфеда и телеканала «Вместе-РФ» в YouTube стало известно некоторое время назад. В Google такой шаг объяснили правилами компании «в отношении ограничения экспорта и применения санкций».

В верхней палате российского парламента отметили, что подобное развитие событий предполагалось. В связи с этим активно развивались площадки на отечественных платформах, где и будет продолжаться ведение трансляций.