Владельцев «Википедии» обязали выполнить закон «о приземлении» Роскомнадзор обязал владельцев «Википедии» выполнить закон «о приземлении»

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскомнадзор внёс управляющий «Википедией» фонд Wikimedia Foundation в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети Интернет на территории Российской Федерации, следует из обновлённого реестра на сайте ведомства. В связи с этим организация должна открыть в России представительство и выполнить требования закона «о приземлении».

Теперь фонд Wikimedia Foundation должен разместить на сайте форму обратной связи с пользователями из России, зарегистрировать на сайте Роскомнадзора личный кабинет для взаимодействия с органами власти, установить рекомендованный счётчик посещаемости и ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство. В случае неисполнения требований к фонду могут быть применены различные меры, вплоть до частичной или полной блокировки ресурса в России.

Ранее Роскомнадзор назвал «Википедию» «новой линией информационных атак на Россию», обвинив авторов ряда статей в дискредитации Вооружённых сил России и публикации фейков. Администрация интернет-энциклопедии оправдалась желанием придерживаться нейтральной позиции и обеспечивать авторов статей площадкой для публикаций разных точек зрения на происходящее.

До этого генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль в ходе встречи с Путиным заявил, что формирует базу знаний, которая может стать альтернативой «Википедии». По его словам, там публикуется материал только с достоверными данными и «с очень авторитетными людьми». Президент, в свою очередь, подчеркнул, что необходимы альтернативные источники информации, так как качество в «Википедии» «мы сами знаем какое».