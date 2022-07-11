Роскомнадзор назвал причину блокировки популярного фотобанка Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Depositphotos публикацией фейков о спецоперации РФ на Украине

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Доступ к фотобанку Depositphotos ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ из-за распространения недостоверной информации о спецоперации РФ и призывов к несанкционированным митингам, заявили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора. Ранее площадка отказала в обслуживании пользователям из России и Белоруссии на фоне событий на Украине.

Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины, а также призывов к участию российских граждан в несогласованных массовых мероприятиях, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что решение об ограничении доступа к сайту Depositphotos было принято Генпрокуратурой РФ 1 июля.

На странице сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам сети Интернет указано, что ресурс был заблокирован в соответствии со статьей 15.3 «Реестр информации, распространяемой с нарушением закона» федерального закона РФ. Фотобанк Depositphotos основал украинский предприниматель Дмитрий Сергеев в 2009 году в Киеве.

До этого представители Роскомнадзора назвали причину блокировки в России сайта британского издания Daily Telegraph. Доступ к странице газеты был ограничен из-за распространения недостоверной информации о спецоперации России на Украине.