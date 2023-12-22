Роскомнадзор нашел пропаганду ЛГБТ в материалах с вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в ряде фото- и видеоматериалов с «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, размещенных в Сети, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он также призвал МВД России возбудить административные дела в отношении организаторов.

Регулятор [Роскомнадзор] уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости. Рассчитываю, что и МВД также не останется в стороне и в отношении организаторов шабаша будут возбуждены административные дела за пропаганду ЛГБТ, — написал он.

Ранее рэпера Vacio (Николай Васильев), который стал звездой той самой вечеринки в клубе «Мутабор», арестовали на 15 суток за хулиганство. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. На мероприятие исполнитель явился в одном носке на гениталиях.

Вечеринку в «Мутаборе» посетили такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров и Дима Билан, певица Лолита, журналистка Ксения Собчак и рэпер Джиган. Темой мероприятия стало обнаженное тело, поэтому знаменитости могли не утруждать себя выбором одежды. Общественники попросили прокуратуру проверить «голую вечеринку», а певица Лолита Милявская и журналистка Ксения Собчак вступились за тусовщиков, призвав позволить людям самим выбирать способы отдыха.