Росгвардия заметила сына британского парламентария в наёмниках на Украине

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Росгвардия сообщила об участии в действиях на Украине группы британских наёмников, в числе которых предположительно значится сын члена парламента Великобритании Бена Гранта. Как сообщается на сайте Росгвардии, 26 мая эта группа участвовала в бою, в ходе которого погиб сержант Росгвардии Адам Бисултанов.

28 мая в сети появилось видео этого боестолкновения, а также была опубликована статья в The Daily Telegraph. Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наёмников — сына члена парламента Великобритании Бена Гранта, — говорится в сообщении.

Ранее в Генпрокуратуре ДНР рассказали, что в отношении иностранных наёмников были возбуждены уголовные дела и их расследование уже завершено. С учётом военного времени к ним может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь. Глава комитета по уголовному и административному законодательству Нарсовета ДНР Елена Шишкина также подчеркнула, что иностранные наёмники, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины и попавшие в плен, обмену не подлежат и будут осуждены как террористы