Росгвардия задержала пособника ВСУ в Запорожской области Росгвардия задержала в Запорожской области пособника ВСУ, передававшего данные о российских военных

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Росгвардия задержала в одном из населенных пунктов Запорожской области подозреваемого в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ), говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По заданию своих кураторов он передавал через своего родственника данные о количестве, расположении и перемещении российских военнослужащих, а также техники.

Всю полученную информацию подозреваемый передавал по средствам связи и через специально созданный в одном из мессенджеров закрытый чат, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что задержанный искал возможность заполучить вооружение для применения против российских военных.

По месту его жительства росгвардейцы нашли двухсотграммовую тротиловую шашку, шесть 30 мм боеприпасов к автоматической пушке от БМП и шесть патронов к стрелковому оружию калибра 5,45 мм.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали двух работников Запорожской АЭС, которые передавали ВСУ данные о местоположении личного состава и техники ВС РФ вблизи атомной станции. Еще один задержанный отправлял украинским военным координаты передвижения колонн российской техники.