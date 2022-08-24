Росгвардия задержала наводчиков ВСУ на Запорожской АЭС Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, передающих данные ВСУ

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Сотрудник Росгвардии патрулирует дорогу

Сотрудники Росгвардии задержали двух работников Запорожской АЭС, которые передавали данные о местоположении личного состава и техники вблизи атомной станции, сообщила в беседе с ТАСС пресс-служба ведомства. Помимо этих двух сотрудников атомной станции был задержан еще один человек, который передавал ВСУ координаты передвижения колонн российской техники.

Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожавшие безопасности Запорожской атомной электростанции. При проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции, — рассказали представители Росгвардии.

О мерах пресечения наводчиков ведомство не сообщает. Сотрудники ведомства подчеркнули, что несмотря на тяжелую обстановку в регионе они принимают усилия для сохранения безопасности станции. Они уточнили, что с тех пор, как Запорожская АЭС перешла под охрану Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 4 марта, росгвардейцы задержали 26 нарушителей пропускного режима.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что беспилотники начнут вести постоянные съемки с территории Запорожской атомной электростанции и транслировать кадры в режиме онлайн. По его словам, с помощью постоянной съемки представители силовых структур смогут тщательнее отслеживать прилеты к АЭС.