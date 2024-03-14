Росгвардия вступила в бой с украинскими диверсантами под Курском В Росгвардии сообщили о боях с украинскими ДРГ близ Теткино в Курской области

Фото: МО РФ

Бойцы Росгвардии отражают нападение украинских диверсионно-разведывательных групп близ поселка Теткино в Курской области, сообщила пресс-служба ведомства. Подразделения ведут бой совместно с бойцами ВС России и пограничниками ФСБ.

Росгвардейцы ведут бой совместно с военнослужащими Вооруженных Сил и сотрудниками пограничного управления ФСБ России, — говорится в сообщении.

О проникновении вражеских диверсантов в Курскую область сообщил ее глава Роман Старовойт. По его словам, Пограничная служба ФСБ России и Вооруженные силы не дали противнику продвинуться. Он также призвал граждан не верить информации из недостоверных источников и сохранять бдительность.

Утром 14 марта Telegram-канал Mash писал, что украинские ДРГ пытаются проникнуть на территорию Белгородской области. По данным канала, ВС России вступили с противником в бой около села Сподарюшино. По данным SHOT, диверсанты зашли со стороны Поповки — это украинская деревня, всего ДРГ состоит из 30 человек. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

В свою очередь эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявлял, что украинским военным не удалось пересечь границу с Белгородской областью, в результате боестолкновений противник потерял убитыми и ранеными до 40 человек, а также военную технику.