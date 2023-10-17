Росгвардия приблизилась к созданию первых добровольческих формирований Госдума приняла законопроект о добровольцах в Росгвардии в I чтении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники спецподразделения Росгвардии во время тактико-специальных занятий по блокированию и уничтожению вооруженной бандгруппы

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Членов таких формирований планируют обеспечивать всеми льготами и социальными гарантиями, которыми обеспечены рядовые сотрудники Росгвардии, мобилизованные граждане и военнослужащие по контракту.

Авторы инициативы предлагают распространить на Росгвардию те же полномочия и механизмы, которые сегодня установлены законом для Министерства обороны РФ. В случае принятия законопроекта добровольческие формирования Росгвардии ничем не будут отличаться от аналогичных формирований армии РФ. При этом подчеркивается, что решение о создании отрядов добровольцев сможет принимать только президент России. Членов таких формирований можно будет привлекать к выполнению задач в области обороны в период мобилизации, военного положения, а также при проведении КТО.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) в сфере оборота оружия для Росгвардии. Ее появление упростит взаимодействие Росгвардии с россиянами, а также поможет усилить контроль за оборотом оружия.