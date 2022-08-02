Росгвардия ликвидировала более десяти операторов БПЛА в ЛНР

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Силы Росгвардии обнаружили и артиллерийским огнем ликвидировали более десятка операторов украинских беспилотников в Луганской Народной Республике (ЛНР), говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Кроме того, на территории ЛНР силовики изъяли различное оружие, в том числе зарубежного производства.

В Луганской Народной Республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнем артиллерии, — говорится в сообщении.

Бойцы Росгвардии также изъяли 14 польских гранатометов PG-7GM, 84-миллиметровый ПТРК AT4SC-RS, два ПЗРК, огнемет американского производства M136A1, противотанковые ракеты «ФАГОТ» и «КОРНЕТ» в количестве семи штук, автомат Калашникова, 70 122-миллиметровых снарядов, около полусотни мин различного назначения, гранаты, патроны и взрывчатые вещества.

Накануне Министерство обороны России сообщило об уничтожении в Донецкой Народной Республике гаубицу М777 американского производства и пусковую установку РСЗО «Ураган». Кроме того, Вооруженные силы РФ подавили ряд артиллерийских подразделений и разгромили склад боеприпасов противника.