Росфинмониторинг внес Meta в перечень экстремистов и террористов

Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Росфинмониторинг внес Meta (деятельность в РФ запрещена) в перечень террористов и экстремистов, следует из информации на сайте ведомства. Тверской суд Москвы запретил деятельность компании на территории России 21 марта.

Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: ... 2. META PLATFORMS INC., — говорится в сообщении.

Ранее Meta Platforms на фоне событий на Украине временно сняла в соцсетях Facebook и Instagram (деятельность соцсетей в России запрещена) запрет на призывы к насилию в отношении россиян. После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет завёл уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Позже в компании заявили, что призывы к насилию касаются только военных, которые проводят спецоперацию на Украине.

Позднее Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал Meta экстремистской организацией и запретил принадлежащие ей соцсети за экстремистскую деятельность.

Совет блогеров при Совете Федерации составил претензионное письмо в компанию c требованием выплатить компенсацию в $1 млрд в пользу пострадавших от блокировки предпринимателей и пользователей соцсети Instagram, получавших с нее доход. Также в письме содержится требование к Meta публично принести извинения гражданам России.

20 июня Мосгорсуд признал законным запрет компании Meta на территории России за экстремистскую деятельность. Тем же решением суд оставил без рассмотрения двe жалобы заинтересованных лиц — пользователей Meta, которые утверждали, что их затронул запрет деятельности компaнии.