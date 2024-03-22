Росфинмониторинг внес «движение ЛГБТ» в список экстремистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росфинмониторинг включил «Международное общественное движение ЛГБТ» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в список террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась в реестре.

Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской организацией и запрете его деятельности в ноябре 2023.

В марте центральный районный суд Оренбурга избрал меру пресечения администратору и арт-директору бара Pose, отправив их под арест. Обвинение основано на ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Суд удовлетворил ходатайство следствия и принял решение отправить обвиняемых под стражу до 18 мая.

В феврале в Саратове суд назначил фотохудожнице Ирине Мосиной штраф в размере 1500 рублей по делу о демонстрации экстремистской символики из-за фотографии с радужными флагами. Девушка сделала эти работы три года назад, когда ЛГБТ-движение еще не было запрещено в России. До этого жительницу Нижнего Новгорода приговорили к пяти суткам ареста по статье о демонстрации экстремистской символики из-за ее сережек в цветах радуги. Это был первый подобный арест после запрета ЛГБТ в России.