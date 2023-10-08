Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из России в Израиль

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Росавиация ввела временные ограничения на ночные вылеты из аэропортов России в направлении Израиля, передает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Это решение связано с нестабильной военно-политической обстановкой на Ближнем Востоке.

Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов Российской Федерации в аэропорты государства Израиль до особых распоряжений, — говорится в заявлении.

Авиакомпаниям также были выданы указания о соблюдении федеральных правил авиации и предоставлении полного набора услуг для задержанных рейсов, а также облегчения возврата и обмена билетов без наложения штрафных санкций.

Ранее авиакомпания Red Wings объявила о временном сокращении программы полетов между Россией и Израилем из-за обострения палестино-израильского конфликта. По соображениям безопасности рейсы перенесли на более позднее время. Ограничения коснулись рейса авиакомпании из Сочи в Тель-Авив с номером WZ4311. То же самое относится к обратному рейсу «Тель-Авив — Сочи» WZ4312.

Вечером 7 октября палестинские радикалы ХАМАС открыли ракетный огонь по центральной части и югу Израиля. В ответ на агрессию ВС страны начали операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Военнослужащим удалось вернуть контроль над десятком поселений близ южной границы. Власти сообщили, что государство находится в состоянии войны, началась мобилизация резервистов. По последним данным, около 100 человек стали жертвами конфликта, более 900 жителей получили ранения.