Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропорта Казани

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, за время их действия на запасные аэродромы ушли пять самолетов.

Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ограничения в аэропорту столицы Татарстана были введены в 08:02 мск. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять самолеты. По словам Кореняко, меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Позже стало известно, что аэропорт закрыт по указанию органов управления воздушным движением. Все самолеты, следующие в столицу Татарстана, были перенаправлены на запасные аэродромы в Нижнекамске и Самаре.

Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в Красноярском крае в аэропорту Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района самолет авиакомпании «КрасАвиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В момент происшествия на борту лайнера находились 23 пассажира. Происшествие случилось после посадки Ан-26. Причины произошедшего устанавливаются.