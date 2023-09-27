Росавиция решила искоренить посадки самолетов в полях «Коммерсант»: Росавиация разослала рекомендации пилотам после инцидента с А320

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Росавиация разослала в российские авиакомпании рекомендации по безопасности для пилотов после инцидента с посадкой в поле самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 167 пассажиров, пишет «Коммерсант». Федеральное агентство потребовало обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом его повышенного расхода во избежание таких случаев. Руководству авиакомпаний было предписано дополнительно проверить готовность экипажей к полетам с нештатно изменившейся конфигурацией судна.

По данным Росавиации, утром 12 сентября при заходе на посадку в аэропорту Омска у самолета А320, следовавшего рейсом из Сочи, был зарегистрирован отказ одного из гидравлических контуров. «Коммерсант» пишет, что гидравлика Airbus состоит из трех независимых друг от друга контуров, поэтому техническая неисправность посадке не мешала, однако экипаж решил уходить на второй круг.

В Росавиации назвали недавнюю посадку самолета с людьми на борту в поле «серьезным авиационным инцидентом». На выполнение всех требований Росавиация выделила перевозчикам один месяц.

Экипаж рейса А320 посадил самолет в поле 12 сентября. На борту находились более 160 пассажиров, никто из них не пострадал. В настоящий момент продолжается расследование инцидента. По данным Telegram-канала Mash, обвинить в произошедшем могут пилотов. Специалисты расшифровали черные ящики и выяснили, что пилоты не обратили внимания на индикаторы шасси, что привело к повышенному расходу топлива.