Росавиация раскритиковала отчет о расследовании посадки самолета в поле «Известия»: в отчете о расследовании посадки A320 в поле нашли 15 нарушений

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Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт

Росавиация осталась недовольна отчетом по итогам расследования посадки самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве. Отмечается, что в документе, составленном Западно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением агентства (ЗС МТУ), по итогам расследования нашли 15 нарушений.

В расчетах обнаружены ошибки, часть данных не была подтверждена записями переговоров, раскрылся обман командира воздушного судна об индикации убранного положения шасси. При этом комиссия в отчете обошла стороной «недопустимо низкий уровень» подготовки пилотов, позволивших «безрассудные действия» в условиях ненормальной эксплуатации самолета.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров потребовал от начальника ЗС МТУ Вячеслава Федорова устранить допущенные нарушения и доработать отчет. Кроме того, он должен принять меры, чтобы исключить в будущем некачественную подготовку материалов расследования авиаинцидентов.

Инцидент с самолетом Airbus 320 авиакомпании «Уральские авиалинии» произошел 12 сентября. Пилотам удалось посадить воздушное судно со 161 пассажиром прямо на поле. Причиной экстренной посадки стал отказ гидросистемы. Изначально пилоты планировали посадить самолет на запасном аэродроме в Новосибирске, однако им не хватило топлива.