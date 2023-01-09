В Росавиации опровергли возобновление полетов на юге и в центре России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России не отменялся и продолжает свое действие, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что 11 аэропортов возобновят работу с 15 января.

Комментируя появившуюся в соцсетях информацию о возобновлении полетов с 15 января 2023 года в 11 аэропортах центральной части и юга России, на которые наложены временные ограничения, Росавиация сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Распространяемый в соцсетях документ является фейком. Режим ограничения полетов в указанных аэропортах не отменялся и продолжает свое действие, — сообщили в ведомстве.

Ограничения на перелеты в 11 российских аэропортах введены с начала специальной военной операции. Действующие ограничения продлены до 14 января 2023 года. Они актуальны для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее правительство выделило более 1,5 млрд рублей на поддержку аэропортов юга и центра России, закрытых с 24 февраля. Это позволит сохранить инфраструктуру учреждений и оплату труда квалифицированного персонала.