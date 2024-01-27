Росатом признал угрозу аварии на Запорожской АЭС Лихачев признал угрозу аварии на ЗАЭС из-за действий ВСУ

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Угроза аварии на Запорожской АЭС может исходить только от Вооруженных сил Украины, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит ТАСС, в районе атомной станции еженедельно обезвреживается до 100 беспилотников, ВСУ бьют по Энергодару на протяжении последних нескольких месяцев.

[Глава МАГАТЭ Рафаэль] Гросси говорит, что существует-таки угроза ядерной аварии. Мы в какой-то части соглашаемся в том, что угроза такая есть — и авторами такой угрозы могут быть только действия, произведенные ВСУ, — сказал Лихачев.

Также, по его словам, многие сотрудники предприятия продолжают получать угрозы и подвергаться прямому шантажу. Это тоже рассматривается, как потенциальная угроза безопасности станции, подчеркнул гендиректор Росатома.

Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что потенциальная угроза крупной ядерной аварии на Запорожской АЭС на сегодняшний день по-прежнему остается реальной. По его словам, говорить о стабилизации ситуации на ядерном объекте пока нельзя. Он подчеркнул, что нужно сделать все возможное чтобы свести риск к минимуму.

Ранее Лихачев и Гросси договорились в январе — феврале провести полномасштабные консультации по ЗАЭС. Тогда стороны обсудили обеспечение ядерной и физической безопасности станции, а также плановую ротацию специалистов агентства.