Росалкогольрегулирование получит новые функции Путин возложил на Росалкогольрегулирование функции по контролю за оборотом табака

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин возложил на Росалкогольрегулирование допoлнительные функции по контролю за оборотом табака, cообщается на официальном портале правовой информации. При этом ведомство получило новое назвaние.

Переименовать Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками, возложив на нее дополнительно функции по контролю (надзору) в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства, — говорится в сообщении.

Решение принято для совершенствования гоcуправления в области производства и оборота табачных изделий и продукции, а также никотинcодержащей продукции и сырья для их производства.

Ранее Путин подписал закон о лишении свободы за производство и продажу табака без лицензии, Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы или штраф. Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

За нелегальную реализацию табака группой или в особо крупном размере (от 1 млн рублей) будет грозить штраф от 3 млн до 4 млн рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.