Рогозин заявил о начале обсуждения Россией и США перекрёстных полётов Рогозин: начались переговоры России и США о перекрёстных полётах

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и США начали переговоры о возобновлении перекрёстных пилотируемых полётов на Международную космическую станцию (МКС). Обсуждение контактов началось после его одобрения в середине июня правительством России, отметил он в беседе с РИА Новости.

Они ведутся по линии блока пилотируемой космонавтики госкорпорации «Роскосмос», который возглавляет Сергей Крикалёв, — пояснил глава госкорпорации.

По его словам, в настоящее время единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина готовится к полёту в космос в США. У нее есть шанс стать первой россиянкой на американском корабле Crew Dragon. При этом в России ожидают от НАСА предложений по кандидатам в дублирующий экипаж.

После получения от американцев данной информации мы информируем правительство о том, какие кандидаты собираются в какие сроки лететь и как это будет организовано, — пояснил Рогозин.

Ранее стало известно, что Дмитрий Рогозин 11 июня заявил: Роскосмос выдвинул кандидатуру космонавта Анны Кикиной для перекрёстных полётов с НАСА. Он уточнил, что перекрёстные полёты России и США необходимы для подготовки международных экипажей МКС, которые будут управлять отечественным кораблём «Союз МС» и американским Crew Dragon.