Рогозин заявил, что он верит в существование инопланетных цивилизаций

Фото: ESA/Global Look Press

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что он является сторонником теории существования внеземных цивилизаций. В эфире телеканала «Россия 24» глава госкорпорации сослался на теорию большого взрыва, описывающую расширение Вселенной. По мнению Рогозина, человечество не может расширить пределы обзора космического пространства за границы расширяющегося универсума. Именно там, предполагает директор Роскосмоса, могут находиться иные миры.

Это говорит о том, что может быть бесчисленное количество факторов, которые могут быть благоприятны для появления этой жизни, в том числе и разумной. Я отношу себя к сторонникам именно этого понимания, — заявил он.

Рогозин также допустил, что человечество может быть объектом наблюдения инопланетян. Однако современных технологий и научных достижений не хватит для того, чтобы это осознать. Он также отметил, что российские ученые проводят исследования, которые могут быть связаны с НЛО. Тем не менее почти в 100% случаев эти события оказываются атмосферными явлениями.

17 мая представители Пентагона заверили американских конгрессменов, что не станут скрывать обнаружение внеземной жизни, если таковое произойдет. При этом замминистра обороны США по разведке Рональд Малтри заявил, что некую часть информации об НЛО ведомство не собирается афишировать. Он не хочет публично раскрывать методы, с помощью которых собирается и анализируется информация об НЛО.

НЛО повредили 10 американских межконтинентальных ядерных ракет, заявил замдиректора военно-морской разведки Скотт Брей в ходе собрания американского конгресса. Американские парламентарии не касались темы НЛО несколько десятилетий, теперь слушания по ней проходят в подкомитете спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса. Американский физик и футуролог Митио Каку, к примеру, высказал надежду, что к таким явлениям наконец-то будут серьезно относиться.