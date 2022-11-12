Рогозин: я не сомневаюсь в победе на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Бывший руководитель государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил в разговоре с журналистами РИА Новости, что не сомневается в победе на Украине. Он отметил, что добиться ее будет непросто, однако это произойдет. Рогозин в настоящий момент находится в зоне проведения специальной военной операции с группой военных советников.

Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой. Мы здесь имеем возможность иногда интересоваться украинской телевизионной пропагандой — это просто зомбирование, — отметил экс-руководитель Роскосмоса.

Он подчеркнул, что «легкой прогулки» ожидать не приходится, но от исхода происходящего зависит будущее России. Рогозин призвал всех по возможности помогать фронту. По его словам, одни могут сделать это физически, другие материально, а третьи — своими мозгами.

Накануне стало известно, что Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку войскам ДНР и ЛНР. Ранее ряд изданий заметили, что Рогозин взял себе новый позывной — Сармат.

Журналисты обратили внимание на нашивку на военной форме политика. До этого его позывным был Космос.