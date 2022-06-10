Рогозин: технологический прогресс поставит Запад «на колени»

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что технологический прогресс станет причиной упадка западной цивилизации. С его слов, гипертрофированное увлечение разработками «электронных примочек» поставит под угрозу инфраструктуру и личную безопасность человечества. В своем Telegram-канале Рогозин заглянул в будущее, предположив, что через 15 лет космические державы смогут выключать электронику мегаполисов «по щелчку пальцев». По этой причине «технологическая дикость» некоторых стран станет преимуществом во время крупных конфликтов в цифровом пространстве.

Я, конечно, не против прогресса. Я просто уже взрослый и опытный человек и знаю нравы человеческие, особенно по ту сторону государственной границы. Потому просто предупреждаю о том, что увлечение «электрическим и электронным прогрессом» поставит западную цивилизацию на колени, — заявил Рогозин.

Ранее гендиректор Роскосмоса заявил, что Россия нуждается в масштабных орбитальных группировках, которые будут насчитывать тысячи спутников. По его словам, спутники позволят постоянно наблюдать за театрами военных действий, а также будут нужны и в сфере народного хозяйства. Кроме того, необходимость большого количества ракет для выведения спутников на орбиту приведёт к росту загрузки космодромов.

Объем финансирования новой спутниковой системы «Сфера» обойдется Роскосмосу в 180 млрд рублей, сказано в 40-м выпуске журнала «Русский космос». В состав данного проекта входят десять спутниковых группировок, из них пять отвечают за связь, а другие пять за систему наблюдения. Авторы статьи отметили, что до конца этого года на орбиту выведут первый спутник проекта «Скиф-Д», который обеспечивает широкополосный доступ в интернет.