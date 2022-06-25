Рогозин: стартовало серийное производство «Сармата» Глава Роскосмоса Рогозин: предприятия приступили к серийному производству ракет «Сармат»

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/Global Look Press

Предприятия Роскосмоса начали серийное производство стратегических ракетных комплексов «Сармат», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, первый полк встанет на боевое дежурство до конца 2022 года в Красноярском крае.

Мы уже приступили к созданию серийных ракет. Мы исходим из того, что мы до конца года должны будем поставить первый полк в Ужуре, Красноярском крае, на боевое дежурство, — сказал Рогозин.

Он добавил, что сейчас идет подготовка ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата». Рогозин также отметил, что к ракете будут повышены требования в ряде показателей.

Ранее генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь заявил, что шахтные пусковые установки для «Сарматов» должны гарантировать их сохранность, в том числе при попадании ядерным оружием. По его словам, ракета выйдет из шахты «при любых условиях», а сам комплекс сможет размещаться в существующих шахтных пусковых установках при доработке инфраструктуры.