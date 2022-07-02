Рогозин сравнил американские ракеты с «Сарматом» Глава Роскосмоса: американские ракеты значительно уступают «Сармату»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

Американские стратегические вооружения серьезно уступают новейшим российским межконтинентальным баллистическим ракетам «Сармат», заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, обычных вооруженных сил в странах НАТО несравнимо больше, чем в РФ. По этой причине Москва должна обладать стратегическими ядерными силами, чтобы уравнять баланс сил.

Если говорить о технических характеристиках того, что находится у них (НАТО. — NEWS.ru) на вооружении, конечно, эти характеристики ниже, чем то, что есть у нас. И тем более отстают значительно от <...> нашего тяжелого межконтинентального баллистического комплекса «Сармат», — сказал Рогозин.

Он добавил, что в случае появления угрозы суверенитету и жизни страны Россия имеет полное право применить эти средства сдерживания.

Ранее Рогозин сообщил, что предприятия Роскосмоса начали серийное производство ракетных комплексов «Сармат». По его словам, первый полк встанет на боевое дежурство до конца 2022 года в Красноярском крае.