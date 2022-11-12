Группа военных советников «Царские волки» в настоящее время работае более чем с 10 разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск Донецкой и Луганской народных республик, сообщил РИА Новости экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, дроны будут проходить испытания в зоне СВО.

Речь идет не о том, чтобы закупать коммерческие беспилотники, которые не для этого создавались, а создать, опробовать — не где-то далеко, а здесь, на полигонах ДНР и ЛНР, сразу после этого, на линии фронта — беспилотные разведывательные и легкие ударные беспилотники, которые могут существенно повлиять на обстановку на фронте, — заявил Рогозин.