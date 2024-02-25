Рогозин разместил фото министра обороны США и гориллы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Дмитрий Рогозин

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин разместил в Twitter (Х) фотографии министра обороны США Ллойда Остина и гориллы. Бывший глава Роскосмоса опубликовал два снимка: обрезанный кадр итальянского путешественника Аттилио Гатти с двумя пигмеями и гориллой в Конго, а также фотографию президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны страны Рустемом Умеровым и его американским коллегой Ллойдом Остином.

Министр обороны США Ллойд Остин до болезни очень любил фотографироваться с пигмеями, — написал Рогозин.

Пигмеи — группа низкорослых народов из Центральной Африки, на первом снимке они стоят позади обезьяны. На втором фото министр находится между союзниками с Украины.

В середине февраля Остина выписали из больницы. Он был госпитализирован ранее с подозрением на проблемы с мочевым пузырем. При этом Пентагон три дня не уведомлял администрацию Белого дома о первой госпитализации министра обороны. Согласно данным зарубежных СМИ, новость о болезни Остина «стала шоком» для высших должностных лиц.

В конце прошлого года Остин перенес операцию, связанную с лечением рака простаты. Уже в январе министр был вынужден вернуться в больничную палату из-за возникших осложнений. Ему диагностировали воспаление мочевыводящих путей и скопление жидкости в брюшной полости.