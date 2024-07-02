Рогозин рассказал о новой тактике ВСУ в Запорожской области Рогозин: в районе запорожской Васильевки выросла активность украинских БПЛА

Фото: Павел Кассин/Пресс-служба Дмитрия Рогозина

Дмитрий Рогозин

На Васильевском участке Запорожского фронта очень сильно выросла круглосуточная активность беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале российский сенатор и командир спецподразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, вдоль берега высохшего Каховского водохранилища с наступлением темноты «прогуливается» эскадрилья ударных дронов Вооруженных сил Украины типа «Баба Яга». Рогозин подчеркнул, что они пытаются зайти в тыл российских позиций. Днем они разбрасывают зажигательные снаряды, пытаясь подпалить поля, уточнил сенатор.

Таким образом, враг начал «разминирование» этого участка фронта, провоцируя пожары на полях и в лесополосах. Мины шипят от огня как котлеты на сковороде. Военным специалистам такая тактика ВСУ должна о чем-то говорить. Не нравится мне все это, — добавил Дмитрий Рогозин.

Есть два варианта борьбы с атаками Вооруженных сил Украины на территорию России наподобие той, что произошла в Севастополе, — пассивный и агрессивный, заявил ранее Дмитрий Рогозин. По его словам, во втором случае ВС РФ должны закрыть небо над Черноморской акваторией и сбивать там беспилотники противника и его союзников.