Рогозин рассказал, как получил позывной Сармат Рогозин признался, что позывной Сармат ему придумали боевые товарищи

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Дмитрий Рогозин

Бывший глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, как получил позывной Сармат в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, такой позывной был придуман его боевыми товарищами. Рогозин признался, что сам военный псевдоним не выбирал, передает РИА Новости.

Я позывной не выбирал, но мои товарищи — они просто меня вот так называют. Поэтому, собственно говоря, такой позывной закрепился, — подчеркнул Рогозин.

Он напомнил, что возглавлял группу, которая работала над запуском летно-конструкторских испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Предыдущим позывным Рогозина был Космос.

Рогозин возглавляет в зоне СВО группу военных советников «Царские волки». По его словам, она оказывает военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР.

Ранее бывший руководитель Роскосмоса призвал россиян вступать в ряды добровольцев и отправляться на фронт. Он заявил, что в зоне СВО для РФ решается очень многое и сплоченность всех граждан страны будет преимуществом.