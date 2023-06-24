Знаю ситуацию на фронте не хуже Пригожина и свою позицию никогда не скрывал, но чем бы ни объяснялся вооруженный мятеж, это всё же именно вооруженный мятеж в тылу воюющей армии. На войне надо засунуть свои политические амбиции в задницу и всеми силами поддерживать фронт. Любые попытки ослабить его есть ничто иное как пособничество врагу, — написал Рогозин.