Рогозин предложил западным политикам гигиенические салфетки Роскосмоса Рогозин предложил гигиенические салфетки Роскосмоса западным политикам, призывающим реже мыться

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Роскосмос готов прийти на помощь европейским и американским политикам, решившим с целью экономии энергоресурсов и воды отказаться от личной гигиены и душа, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. В качестве выхода из ситуации он предложил гигиенические салфетки, сухой шампунь и специальную зубную пасту, которые используют космонавты на МКС.

Роскосмос готов отправить в Брюссель и Вашингтон тестовый груз разработанных на нашем Салаватском химзаводе гигиенических салфеток и гелей во избежание распространения из Еврокомиссии и Госдепартамента США всяческих зловоний, — написал Рогозин.

Еще в апреле немецкое издание Bild выпустило материал с тезисом: «Достаточно вымыть четыре части тела, потому как кожа сама очищает себя, когда вы оставляете ее в покое». В статье говорится, что если реже мыться, то на коже появляются полезные бактерии, которые очищающие ее. Эти микроорганизмы съедают выделяющиеся пахнущие вещества.