Рогозин предложил напечатать деньги на ядерного «Зевса»

Дмитрий Рогозин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорации не хватает денег на проект космического ядерного буксира «Зевс». Однако их можно напечатать как замену арестованным за рубежом средствам, заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Если Роскосмос получит из этой суммы хотя бы один триллион рублей на определенный период, это для нас резкое форсирование всех ключевых программ. И создание перспективной новой пилотируемой системы, создание проекта «Зевс» — это реально продвинутая работа, нам сейчас не хватает средств на нее, — сказал Рогозин.

«Зевс» впервые был представлен в виде макета во время МАКС-2021. Машину создают в России для полётов к планетам Солнечной системы. По задумке авторов модуль может получить лазерное оружие, способное выводить из строя спутники противника. Над его разными частями и элементами группа учёных работает с 2010 года.

В начале апреля исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, что корпорация изучает возможность техобслуживания ядерного буксира «Зевс» в космосе. Предполагалось, что аппарат может доставить спутник к Юпитеру, чтобы попытаться найти признаки жизни на планете.