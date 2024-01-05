Рогозин предложил прорубить коридор в Калининградскую область Рогозин заявил о недопустимости иностранных виз для въезда в Калининград

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Пришло время прорубить коридор в Калининградскую область, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. Так сенатор от Запорожской области прокомментировал слова министра образования, науки и спорта Литвы Гинтаутаса Якштаса о том, что власти страны ищут законные способы закрыть все русские школы.

Пришло время прорубить коридор в Калининградскую область. Для поездок наших граждан из России в Россию визы и иные разрешения иностранных властей нетерпимы, — написал Рогозин.

Якштас ранее заявил, что власти Литвы рассматривают возможность отказа от русского как языка обучения в школах. По его словам, в стране необходимо ориентироваться на официальные языки ЕС. Литовский министр добавил, что по обучению возможны двусторонние договоренности с другими странами, если они являются дружественными.

В августе литовский посол в РФ Эйтвидас Баярунас в беседе с NEWS.ru заявил, что в Литве нет русофобии. Он подчеркнул, что в стране предусмотрено школьное и университетское обучение на русском языке. Он также попросил назвать ему «ещё хоть одну страну в мире, где ребёнок с детского сада и до окончания школы может проходить обучение исключительно на русском языке».