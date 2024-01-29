Рогозин рассказал, что пишет песни об СВО и никому их не показывает Сенатор Рогозин: я написал песню от имени войны и боюсь ставить ее даже близким

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Сенатор от Запорожской области, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что написал несколько песен об СВО, но боится показывать их даже близким. В беседе с «Газетой.Ru» Рогозин рассказал, что одну из композиций написал от имени войны.

Я написал там две песни, но они очень грустные. Не пишется там ничего, не до творчества. Все там сурово. Веселые песни могут петь те, кто не на фронте. Там другое слушают. У меня одна из этих песен написана от имени войны, — отметил сенатор.

Он добавил, что не хочет показывать эту композицию даже своим близким. Рогозин подчеркнул, что на фронте все по-другому, в том числе там поются иные песни и ведутся иные разговоры.

Ранее Рогозин заявил, что западные страны не дадут Украине капитулировать в конфликте с Россией. При этом политик сравнил Запад с сутенером при «девушке с низкой социальной ответственностью» в лице Киева. Он также призвал не надеяться на победу в США Дональда Трампа, а в ФРГ — партии «Альтернатива для Германии». Сенатор уверен, что победа будет достигнута «лишь силой русского оружия».

Также Рогозин заявил, что Россия не приемлет ничего, кроме решительной победы и разгрома врага. По словам сенатора, если остановиться, то страна будет иметь на своих западных границах «колоссальный накаченный ненавистью и оружием потенциал».